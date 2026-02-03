Milano 11:43
46.418 +0,90%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:43
10.323 -0,18%
Francoforte 11:43
24.869 +0,29%

Piazza Affari: performance negativa per MFE B

(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana, che presenta una flessione del 2,31%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di MediaForEurope subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Tecnicamente, MFE B è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,137 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,025. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,249.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
