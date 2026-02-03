Piazza Affari: performance negativa per MFE B

(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana
, che presenta una flessione del 2,31%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di MediaForEurope
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Tecnicamente, MFE B
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,137 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,025. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,249.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)