Milano 13:20
44.942 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:20
10.168 +0,30%
Francoforte 13:20
24.845 +1,16%

Piazza Affari: andamento sostenuto per MFE B

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per MFE B
(Teleborsa) - Bene la società media e di comunicazione italiana, con un rialzo del 2,46%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MediaForEurope rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di MFE B segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,028 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,118. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,974.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```