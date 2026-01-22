Piazza Affari: andamento sostenuto per MFE B

(Teleborsa) - Bene la società media e di comunicazione italiana
, con un rialzo del 2,46%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MediaForEurope
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro tecnico di MFE B
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,028 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,118. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,974.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)