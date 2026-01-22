Piazza Affari: andamento sostenuto per MFE B

società media e di comunicazione italiana

FTSE Italia Mid Cap

MediaForEurope

MFE B

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,46%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,028 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,118. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,974.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)