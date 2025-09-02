Milano 16:16
41.953 -1,08%
Nasdaq 16:16
23.143 -1,17%
Dow Jones 16:16
45.219 -0,71%
Londra 16:16
9.154 -0,47%
Francoforte 16:15
23.634 -1,68%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'1/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Seduta moderatamente positiva per l'Eurostoxx 50, che ha chiuso in rialzo a 5.367.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 5.392. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 5.347. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 5.327, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
