Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Discreta performance per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che si è attestato a 30.446.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 30.214,3 con tetto rappresentato dall'area 30.750,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29.982,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)