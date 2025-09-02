Milano 16:16
41.953 -1,08%
Nasdaq 16:16
23.143 -1,17%
Dow Jones 16:16
45.219 -0,71%
Londra 16:17
9.155 -0,45%
Francoforte 16:15
23.634 -1,68%

Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Discreta performance per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che si è attestato a 30.446.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 30.214,3 con tetto rappresentato dall'area 30.750,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29.982,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```