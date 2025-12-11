Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che in chiusura evidenzia un timido +0,01%.
Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29.777,9. Possibile una discesa fino al bottom 29.642,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 29.913,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)