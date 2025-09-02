Milano
16:18
41.978
-1,02%
Nasdaq
16:18
23.179
-1,01%
Dow Jones
16:18
45.246
-0,66%
Londra
16:18
9.157
-0,43%
Francoforte
16:17
23.645
-1,63%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,08% alle 08:20)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,08% alle 08:20)
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 42.222,96 punti
In breve
,
Finanza
02 settembre 2025 - 08.20
Tokyo mostra un esiguo +0,08% alle 08:20 e passa di mano a 42.222,96 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,14% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,16% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,19% alle 10:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,1% alle 10:30)
Altre notizie
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,09% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,06% alle 05:48)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,1% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,18% alle 13:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Dow Jones (+0,03% alle 19:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (+0,06% alle 19:30)