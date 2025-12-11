Milano 12:46
43.573 +0,25%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 12:46
9.672 +0,17%
Francoforte 12:46
24.143 +0,06%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,03% alle 10:30)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.477,12 punti

In breve, Finanza
Milano mostra un esiguo +0,03% alle 10:30 e passa di mano a 43.477,12 punti.
