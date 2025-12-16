Milano 14:05
44.237 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:05
9.702 -0,50%
Francoforte 14:05
24.143 -0,36%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,13% alle 13:00)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 44.175,04 punti

Milano mostra un esiguo +0,13% alle 13:00 e passa di mano a 44.175,04 punti.
