Milano
14:05
44.237
+0,27%
Nasdaq
15-dic
25.067
0,00%
Dow Jones
15-dic
48.417
-0,09%
Londra
14:05
9.702
-0,50%
Francoforte
14:05
24.143
-0,36%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 14.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,13% alle 13:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,13% alle 13:00)
Il FTSE MIB continua gli scambi a 44.175,04 punti
In breve
,
Finanza
16 dicembre 2025 - 13.00
Milano mostra un esiguo +0,13% alle 13:00 e passa di mano a 44.175,04 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,18% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,1% alle 13:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,07% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,15% alle 13:00)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,27%
Altre notizie
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,03% alle 10:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,16% alle 10:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,19% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,03% alle 13:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,09% alle 04:48)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,04% alle 04:48)
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto