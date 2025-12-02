Milano 1-dic
43.259 0,00%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 0,00%
Francoforte 1-dic
23.589 0,00%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,04% alle 07:20)

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 49.324,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,04% alle 07:20)
Tokyo mostra un esiguo +0,04% alle 07:20 e passa di mano a 49.324,85 punti.
Condividi
```