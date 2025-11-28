Milano 13:46
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 13:46
9.707 +0,14%
Francoforte 13:46
23.809 +0,17%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,03% alle 13:00)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.208,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,03% alle 13:00)
Milano mostra un esiguo -0,03% alle 13:00 e passa di mano a 43.208,04 punti.
Condividi
```