Milano 1-set
42.410 0,00%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 1-set
9.196 0,00%
Francoforte 1-set
24.037 0,00%

Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,61%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.460,16 punti

In breve, Finanza
Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,61% e archivia la seduta a 25.460,16 punti.
