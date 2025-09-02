Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 19:53
23.164 -1,07%
Dow Jones 19:53
45.222 -0,71%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

BT Group vende il business Radianz a TNS

Finanza, Telecomunicazioni
BT Group vende il business Radianz a TNS
(Teleborsa) - BT Group, colosso britannico delle telecomunicazioni, venderà l'attività Radianz a Transaction Network Services (TNS). La transazione, di cui non sono stati resi noti i dettagli finanzari, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2026.

Lanciata oltre 20 anni fa, Radianz fornisce reti per lo scambio di informazioni finanziarie e collega una comunità globale di broker, istituzioni, borse e stanze di compensazione e regolamento alle migliaia di applicazioni e servizi di cui hanno bisogno per la gestione quotidiana dei mercati dei capitali. Nell'anno fiscale 2024/25 l'unità Radianz ha generato ricavi per circa 142 milioni di sterline.

TNS è un fornitore globale di infrastrutture di trading a bassissima latenza, connettività e servizi di dati di mercato.

"L'annuncio di oggi rappresenta un'altra pietra miliare fondamentale nel concentrare la nostra attività internazionale su ciò che sappiamo fare meglio: fornire connettività multi-cloud sicura alle grandi organizzazioni a livello globale - ha detto Bas Burger, CEO di BT International - La nostra business unit Radianz entrerà in una nuova era con TNS e siamo certi che TNS continuerà a offrire un servizio eccezionale ai clienti".
Condividi
```