Iveco convoca per il 25 marzo l'assemblea sul dividendo straordinario

Iveco Group

Leonardo

(Teleborsa) -ha annunciato che l’degli azionisti si terrà ad Amsterdam il2026, alle ore 10:00 CET.Sarà chiamata ad approvare che il Consiglio di Amministrazione, subordinatamente al perfezionamento della cessione del business Difesa a, deliberi la distribuzione di un. Il dividendo straordinario stimato è atteso in un importo compreso tra 5,5 e 6,0 euro per azione ordinaria. Il pagamento è attualmente previsto per aprile 2026, successivamente alla finalizzazione degli aggiustamenti contrattuali di closing, in linea con la data standard di stacco del dividendo del 20 aprile prevista dal calendario di Borsa Italiana., qualora si preveda che l’operazione di cessione non venga completata entro il 31 marzo 2026, l’assemblea sarà chiamata a votare sulla scissione statutaria di Iveco Group, che comporterebbe il trasferimento del business Difesa a IDV Group, unasocietà di nuova costituzione di diritto olandese. Le azioni ordinarie e le azioni a voto speciale di IDV Group sarebbero proporzionalmente assegnate agli azionisti di Iveco Group esistenti alla data di efficacia della scissione, con le azioni ordinarie ammesse alla quotazione e negoziazione su Euronext Milan.