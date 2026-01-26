Sesa, sale al 100% di Base Digitale Group

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulting e Vertical Application per imprese e organizzazioni, ha sottoscritto un, detenuto dai managing partner Marco e Leonardo Bassilichi, raggiungendo così ilNell’ambito dell’accordo, Leonardo Bassilichi, CEO e Managing Partner di Base Digitale Group, e Marco Bassilichi Vice Presidente e Managing Partner di Base Digitale Group, hanno assunto unricevute in concambio per un periodo di 3 anni, fatta eccezione per il trasferimento a società interamente controllate e che subentrino nel lock-up e alla società controllante di SESA ITH., nata nel febbraio 2020, come nuovo settore del Gruppo SESA a seguito della business combination di SESA con l’iniziativa imprenditoriale di Marco e Leonardo Bassilichi, è operatore di riferimento in Italia nel settore Digital Platform, Vertical Applications e Business Services per il segmento financial services, con ricavi per circa 180 milioni di euro, 1.000 persone ed oltre 500 clienti nell’esercizio in chiusura al 30 aprile 2026 e l’obiettivo di raggiungere 200 milioni di ricavi nell’esercizio al 30 aprile 2027.L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di, volto al rafforzamento delle proprie competenze distintive in ambito piattaforme digitali, applicazioni verticali e consulenza a supporto della trasformazione digitale di imprese e organizzazioni.L’operazione prevede un, mediante permuta di azioni SESA, per un totale di 60.438 azioni, valorizzate 91,5 euro per azione, calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali dei 20 giorni di borsa aperta precedenti la sottoscrizione dell’accordo. La valutazione di Base Digitale Group è coerente con i criteri generalmente adottati da SESA (EV determinato sulla base del criterio di 5x Ebitda).L’esecuzione dell’operazione è previstadalla sottoscrizione dell’accordo.