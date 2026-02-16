Var Group (Sesa) acquista il 100% dell'azienda veronese InnoTech

Sesa

(Teleborsa) -, digital integrator parte del gruppo, ha, azienda veronese e unico SAP Partner Build in Italia, specializzata nello sviluppo di soluzioni e agenti di Intelligenza Artificiale per i partner SAP.Con un(esercizio al 31/12/2024), InnoTech affianca i partner dell'ecosistema SAP nello sviluppo di soluzioni digitali innovative e su misura orientate all'ottimizzazione dei processi, valorizzando ogni progetto in modo rapido e strutturato.InnoTechdi Var Group che, grazie all'integrazione di una software factory in grado di accelerare l'innovazione tecnologica delle PMI, rafforza ulteriormente la propria leadership come primo partner SAP Business One in area EMEA, con oltre 300 professionisti certificati e 40 presidi distribuiti sul territorio italiano. L'acquisizione è l'evoluzione naturale della pluriennale collaborazione tra le due realtà, che ha generato risultati significativi sia sul piano del business sia in termini di evoluzione tecnologica. Con l'ingresso di InnoTech, le Enterprise Platform di Var Group accoglieranno 27 nuove persone altamente qualificate."Siamo orgogliosi dell'ingresso di Innotech in Var Group dopo anni di stretta e proficua collaborazione - hanno commentato- grazie a questo passaggio, integreremo un team e nuove competenze in modo naturale, generando ulteriore valore per i nostri clienti e rendendo ancora più attrattiva la nostra offerta sul mercato delle PMI".