Deutsche Borse, volumi in aumento ad agosto trainati da scambi su Rheinmetall

Finanza
(Teleborsa) - I mercati cash di Deutsche Borse hanno generato un turnover di 123,32 miliardi di euro ad agosto 2025 (anno precedente: 98,76 miliardi di euro, mese precedente: 137,45 miliardi di euro).

Del totale, 119,98 miliardi di euro sono stati attribuibili a Xetra (anno precedente: 95,59 miliardi di euro, mese precedente: 133,30 miliardi di euro), portando il volume medio giornaliero di scambi di Xetra a 5,71 miliardi di euro (anno precedente: 4,35 miliardi di euro, mese precedente: 5,80 miliardi di euro). I volumi di scambio su Borse Frankfurt sono stati di 3,34 miliardi di euro (anno precedente: 3,17 miliardi di euro, mese precedente: 4,16 miliardi di euro).

Per tipologia di asset class, le azioni hanno rappresentato 97,57 miliardi di euro nell'intero mercato cash. Le negoziazioni di ETF/ETC/ETN hanno generato un turnover di 24,22 miliardi di euro. Il turnover delle obbligazioni è stato di 0,59 miliardi di euro, quello dei certificati di 0,90 miliardi di euro e quello dei fondi di 0,04 miliardi di euro.

Il titolo DAX con il turnover più elevato su Xetra ad agosto è stato Rheinmetall con 9,01 miliardi di euro. Hensoldt ha guidato l'MDAX con 1,38 miliardi di euro, mentre ProSiebenSat.1 Media ha guidato l'indice SDAX con 221,27 milioni di euro. Nel segmento ETF, l'iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ha generato il volume maggiore con 902,82 milioni di euro.
