Deutsche Borse, volumi in aumento ad agosto trainati da scambi su Rheinmetall

(Teleborsa) - I mercati cash
di Deutsche Borse
hanno generato un turnover
di 123,32 miliardi di euro ad agosto 2025 (anno precedente: 98,76 miliardi di euro, mese precedente: 137,45 miliardi di euro).
Del totale, 119,98 miliardi di euro sono stati attribuibili a Xetra
(anno precedente: 95,59 miliardi di euro, mese precedente: 133,30 miliardi di euro), portando il volume medio giornaliero di scambi di Xetra a 5,71 miliardi di euro (anno precedente: 4,35 miliardi di euro, mese precedente: 5,80 miliardi di euro). I volumi di scambio su Borse Frankfurt
sono stati di 3,34 miliardi di euro (anno precedente: 3,17 miliardi di euro, mese precedente: 4,16 miliardi di euro).
Per tipologia di asset class, le azioni
hanno rappresentato 97,57 miliardi di euro nell'intero mercato cash. Le negoziazioni di ETF/ETC/ETN
hanno generato un turnover di 24,22 miliardi di euro. Il turnover delle obbligazioni
è stato di 0,59 miliardi di euro, quello dei certificati
di 0,90 miliardi di euro e quello dei fondi
di 0,04 miliardi di euro.
Il titolo DAX
con il turnover più elevato su Xetra ad agosto è stato Rheinmetall
con 9,01 miliardi di euro. Hensoldt
ha guidato l'MDAX con 1,38 miliardi di euro, mentre ProSiebenSat.1 Media
ha guidato l'indice SDAX con 221,27 milioni di euro. Nel segmento ETF, l'iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ha generato il volume maggiore con 902,82 milioni di euro.