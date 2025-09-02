Deutsche Borse, volumi in aumento ad agosto trainati da scambi su Rheinmetall

Deutsche Borse

Rheinmetall

Hensoldt

ProSiebenSat.1 Media

(Teleborsa) - Idihanno generato undi 123,32 miliardi di euro ad agosto 2025 (anno precedente: 98,76 miliardi di euro, mese precedente: 137,45 miliardi di euro).Del totale, 119,98 miliardi di euro sono stati attribuibili a(anno precedente: 95,59 miliardi di euro, mese precedente: 133,30 miliardi di euro), portando il volume medio giornaliero di scambi di Xetra a 5,71 miliardi di euro (anno precedente: 4,35 miliardi di euro, mese precedente: 5,80 miliardi di euro). I volumi di scambio susono stati di 3,34 miliardi di euro (anno precedente: 3,17 miliardi di euro, mese precedente: 4,16 miliardi di euro).Per tipologia di asset class, lehanno rappresentato 97,57 miliardi di euro nell'intero mercato cash. Le negoziazioni dihanno generato un turnover di 24,22 miliardi di euro. Il turnover delleè stato di 0,59 miliardi di euro, quello deidi 0,90 miliardi di euro e quello deidi 0,04 miliardi di euro.Ilcon il turnover più elevato su Xetra ad agosto è statocon 9,01 miliardi di euro.ha guidato l'MDAX con 1,38 miliardi di euro, mentreha guidato l'indice SDAX con 221,27 milioni di euro. Nel segmento ETF, l'iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ha generato il volume maggiore con 902,82 milioni di euro.