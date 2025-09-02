Milano 16:21
41.973 -1,03%
Nasdaq 16:21
23.185 -0,98%
Dow Jones 16:21
45.199 -0,76%
Londra 16:21
9.153 -0,47%
Francoforte 16:20
23.652 -1,60%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro perde l'1,06%, continuando la seduta a 502,92 punti.
Condividi
```