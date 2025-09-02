Francoforte: andamento negativo per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Retrocede Knorr-Bremse
, con un ribasso del 2,95%.
Il trend di Knorr-Bremse
mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 88,95 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 86,15. L'equilibrata forza rialzista di Knorr-Bremse
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 91,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)