Milano 16:21
41.973 -1,03%
Nasdaq 16:21
23.185 -0,98%
Dow Jones 16:21
45.199 -0,76%
Londra 16:21
9.153 -0,47%
Francoforte 16:20
23.652 -1,60%

Francoforte: andamento negativo per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Retrocede Knorr-Bremse, con un ribasso del 2,95%.

Il trend di Knorr-Bremse mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 88,95 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 86,15. L'equilibrata forza rialzista di Knorr-Bremse è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 91,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
