Francoforte: andamento negativo per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Sottotono Knorr-Bremse
, che passa di mano con un calo del 2,79%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Knorr-Bremse
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,16%, rispetto a -2,39% del Germany MDAX
).
La tendenza di breve di Knorr-Bremse
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 98,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 97,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 99,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)