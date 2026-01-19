Milano 17:35
Francoforte: andamento negativo per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Sottotono Knorr-Bremse, che passa di mano con un calo del 2,79%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Knorr-Bremse mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,16%, rispetto a -2,39% del Germany MDAX).


La tendenza di breve di Knorr-Bremse è in rafforzamento con area di resistenza vista a 98,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 97,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 99,38.

