Francoforte: calo per HeidelbergCement

compagnia del cemento tedesca

DAX

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 202 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 195,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 193,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)