Francoforte: movimento negativo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio, in flessione del 3,14% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio rispetto all'indice.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da ThyssenKrupp restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 8,847 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 9,12. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 9,39, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

