Londra: andamento negativo per Legal & General Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società specializzata nella gestione del risparmio
, con una flessione del 2,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legal & General Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Legal & General Group
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,385 sterline. Prima resistenza a 2,442. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,366.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)