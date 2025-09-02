Milano 16:23
Londra: andamento negativo per Legal & General Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società specializzata nella gestione del risparmio, con una flessione del 2,08%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legal & General Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Legal & General Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,385 sterline. Prima resistenza a 2,442. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,366.

