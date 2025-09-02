Milano 16:25
41.962 -1,06%
Nasdaq 16:25
23.158 -1,10%
Dow Jones 16:25
45.168 -0,83%
Londra 16:25
9.151 -0,49%
Francoforte 16:25
23.641 -1,65%

Londra: calo per Taylor Wimpey

Seduta in ribasso per il costruttore di case inglese, che mostra un decremento del 2,77%.
