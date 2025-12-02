Milano 11:55
43.514 +0,59%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:55
9.738 +0,36%
Francoforte 11:55
23.752 +0,69%

Londra: risultato positivo per Taylor Wimpey

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Taylor Wimpey
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di case inglese, con una variazione percentuale del 2,52%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Taylor Wimpey più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,027 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,048. Il peggioramento di Taylor Wimpey è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,017.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```