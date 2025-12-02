Londra: risultato positivo per Taylor Wimpey

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di case inglese
, con una variazione percentuale del 2,52%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Taylor Wimpey
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,027 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,048. Il peggioramento di Taylor Wimpey
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,017.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)