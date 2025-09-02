Londra: giornata depressa per Schroders

(Teleborsa) - Pressione sulla società di gestione patrimoniale inglese
, che tratta con una perdita del 3,04%.
Lo scenario su base settimanale di Schroders
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Schroders
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,59 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,722. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,546.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)