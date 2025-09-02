Milano 16:25
41.962 -1,06%
Nasdaq 16:25
23.158 -1,10%
Dow Jones 16:25
45.168 -0,83%
Londra 16:25
9.151 -0,49%
Francoforte 16:25
23.641 -1,65%

Londra: giornata depressa per Schroders

(Teleborsa) - Pressione sulla società di gestione patrimoniale inglese, che tratta con una perdita del 3,04%.

Lo scenario su base settimanale di Schroders rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Schroders mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,59 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,722. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,546.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
