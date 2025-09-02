Londra: scambi negativi per Airtel Africa

azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa

Airtel Africa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 3,32% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,204 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 2,131. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,276.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)