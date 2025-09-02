Londra: scambi negativi per Airtel Africa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che presenta una flessione del 3,32% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Airtel Africa
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di breve periodo di Airtel Africa
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,204 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 2,131. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,276.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)