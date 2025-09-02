Milano 16:26
41.927 -1,14%
Nasdaq 16:26
23.155 -1,11%
Dow Jones 16:26
45.146 -0,88%
Londra 16:27
9.143 -0,59%
Francoforte 16:25
23.633 -1,68%

Londra: scambi negativi per Taylor Wimpey

Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per Taylor Wimpey
(Teleborsa) - Retrocede il costruttore di case inglese, con un ribasso del 2,83%.

Lo scenario su base settimanale di Taylor Wimpey rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,9264 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,9462. Il peggioramento di Taylor Wimpey è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9198.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```