Milano 11:03
45.337 +0,44%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:03
10.194 +0,39%
Francoforte 11:03
24.549 -1,10%

Londra: scambi negativi per Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Sage
Ribasso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che presenta una flessione del 2,19%.
Condividi
```