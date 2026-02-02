Milano 13:57
Londra: scambi negativi per Anglo American

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la società mineraria, che sta segnando un calo del 3,55%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Teleborsa
