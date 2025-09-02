Milano 16:26
41.928 -1,14%
Nasdaq 16:27
23.164 -1,08%
Dow Jones 16:27
45.147 -0,87%
Londra 16:27
9.143 -0,59%
Francoforte 16:26
23.629 -1,70%

Madrid: calo per Indra

Madrid: calo per Indra
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione del 2,86% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.


Si indebolisce il quadro tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 32,88 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 33,98. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 32,5.



