Madrid: calo per Indra

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che presenta una flessione del 2,86% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra
rispetto all'indice di riferimento.
Si indebolisce il quadro tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 32,88 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 33,98. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 32,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)