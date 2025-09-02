Madrid: calo per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Ibex 35

Indra

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,86% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Si indebolisce il quadro tecnico dell', con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 32,88 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 33,98. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 32,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)