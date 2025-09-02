Milano 16:26
41.928 -1,14%
Nasdaq 16:27
23.164 -1,08%
Dow Jones 16:27
45.147 -0,87%
Londra 16:27
9.143 -0,59%
Francoforte 16:26
23.629 -1,70%

Madrid: giornata depressa per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Indra
Retrocede la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con un ribasso del 2,86%.
Condividi
```