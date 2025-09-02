Madrid: movimento negativo per MERLIN Properties SOCIMI

società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare

Ibex 35

MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,61% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,54 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,09.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)