Madrid: movimento negativo per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
, in flessione del 2,61% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di MERLIN Properties SOCIMI
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,54 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)