Milano 16:28
41.908 -1,18%
Nasdaq 16:28
23.163 -1,08%
Dow Jones 16:28
45.164 -0,84%
Londra 16:28
9.140 -0,61%
Francoforte 16:27
23.628 -1,70%

Madrid: movimento negativo per MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, in flessione del 2,61% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di MERLIN Properties SOCIMI. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,54 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,09.

