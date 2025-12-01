Madrid: movimento negativo per Sacyr

gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici

Ibex 35

Sacyr

Sacyr

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,08%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,825 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,729. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,921.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)