Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:36
25.419 -0,06%
Dow Jones 19:36
47.557 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Madrid: movimento negativo per Sacyr

Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Sacyr
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che sta segnando un calo del 2,08%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Sacyr subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La tendenza di breve di Sacyr è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,825 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,729. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,921.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```