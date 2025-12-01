Madrid: movimento negativo per Sacyr

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici
, che sta segnando un calo del 2,08%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35
, ad evidenza del fatto che il movimento di Sacyr
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
La tendenza di breve di Sacyr
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,825 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,729. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,921.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)