Milano 16:37
42.710 +0,97%
Nasdaq 16:37
24.730 -0,58%
Dow Jones 16:37
46.709 +0,56%
Londra 16:37
9.598 +0,66%
Francoforte 16:37
23.436 +0,85%

Madrid: movimento negativo per Acciona Energia

Madrid: movimento negativo per Acciona Energia
Rosso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che sta segnando un calo del 2,25%.
