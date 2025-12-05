Madrid: andamento rialzista per Indra

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con una variazione percentuale del 2,63%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Indra
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,77%, rispetto a +2,61% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Il quadro di medio periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 48,93 Euro. Primo supporto individuato a 47,57. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 50,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)