New York: profondo rosso per Celanese

produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici

S&P-500

Celanese

indice del basket statunitense

Celanese

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,34%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 46,18 USD. Supporto a 44,45. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 47,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)