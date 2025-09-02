New York: profondo rosso per Celanese

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,34%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Celanese
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo di Celanese
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 46,18 USD. Supporto a 44,45. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 47,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)