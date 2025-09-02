New York: risultato positivo per APA Corporation

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding attiva nel campo dell'energia
, che tratta in utile del 2,65% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di APA Corporation
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso APA Corporation
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di APA Corporation
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,12 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)