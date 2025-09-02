Milano 16:30
41.922 -1,15%
Nasdaq 16:30
23.204 -0,90%
Dow Jones 16:30
45.222 -0,71%
Londra 16:30
9.141 -0,60%
Francoforte 16:29
23.634 -1,68%

New York: scambi negativi per Kraft Heinz

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande, con una flessione del 3,22%.

L'andamento di Kraft Heinz nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Kraft Heinz è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,64 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,77. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
