New York: scambi negativi per Kraft Heinz

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande
, con una flessione del 3,22%.
L'andamento di Kraft Heinz
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Kraft Heinz
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,64 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,77. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)