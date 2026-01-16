Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 18:23
25.556 +0,04%
Dow Jones 18:23
49.421 -0,04%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

New York: calo per Kraft Heinz

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande, che mostra un decremento del 2,64%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kraft Heinz rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23,46 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23,82. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 24,18.

