New York: balza in avanti Kraft Heinz

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande
, in guadagno del 2,74% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Kraft Heinz
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,74%, rispetto a -1,31% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le tendenza di medio periodo di Kraft Heinz
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 24,39 USD. Supporto stimato a 23,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 25,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)