New York: perdite consistenti per Kraft Heinz

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l', che esibisce una perdita secca del 5,03% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 22,18 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 22,76. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 21,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)