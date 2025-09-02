Parigi: andamento negativo per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, con un ribasso del 2,89%.
Lo scenario su base settimanale di Eurofins Scientific
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Eurofins Scientific
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 64,36. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)