Milano
16:34
41.924
-1,15%
Nasdaq
16:34
23.201
-0,91%
Dow Jones
16:34
45.263
-0,62%
Londra
16:34
9.152
-0,49%
Francoforte
16:33
23.623
-1,73%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: balza in avanti il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: balza in avanti il settore automotive dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 settembre 2025 - 10.00
In rialzo il
comparto italiano auto e ricambi
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 363.609,84 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento negativo per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: sviluppi positivi per il settore automotive dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts
+0,93%
Altre notizie
Debole la seduta a Piazza Affari per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: sviluppi positivi per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: rosso per il settore automotive dell'Italia
A Piazza Affari, forte ascesa per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: cresce senza grande impeto il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia