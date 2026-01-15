Milano 15:16
45.761 +0,25%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 15:16
10.231 +0,46%
Francoforte 15:15
25.312 +0,10%

Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal settore automotive dell'Italia
In lieve calo il comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata sotto la parità a 303.165,06 punti.
Condividi
```