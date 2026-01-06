Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Giornata negativa per il comparto italiano auto e ricambi, che continua la seduta a 318.554,31 punti, in calo dello 0,83%.
