Piazza Affari: movimento negativo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti.
L'andamento di Ariston Holding
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Ariston Holding
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,249 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,377. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,199.
