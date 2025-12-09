Milano 12:30
43.566 +0,31%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:30
9.657 +0,13%
Francoforte 12:30
24.120 +0,31%

Piazza Affari: andamento negativo per Ariston Holding

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ariston Holding. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,407 Euro. Primo supporto visto a 4,103. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,955.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
