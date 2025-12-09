Piazza Affari: andamento negativo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ariston Holding
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,407 Euro. Primo supporto visto a 4,103. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,955.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)