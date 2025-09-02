Milano 16:37
41.929 -1,13%
Nasdaq 16:37
23.207 -0,89%
Dow Jones 16:37
45.262 -0,62%
Londra 16:37
9.147 -0,53%
Francoforte 16:36
23.612 -1,77%

Piazza Affari: risultato positivo per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Brunello Cucinelli
Scambia in profit il re del cachemire, che lievita del 2,40%.
Condividi
```