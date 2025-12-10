Milano 17:35
Brunello Cucinelli, al via domani buyback fino a 100.000 azioni

Brunello Cucinelli, al via domani buyback fino a 100.000 azioni
(Teleborsa) - Brunello Cucinelli ha incaricato Mediobanca di avviare, dall’11 dicembre 2025, un programma di acquisto di azioni proprie fino a un massimo di 100.000 azioni ordinarie, pari circa allo 0,15% del capitale sociale.

Il Programma è volto all’acquisto di azioni ordinarie Brunello Cucinelli da destinare a servizio del "Piano di Stock Grant 2024-2026", a favore degli Amministratori Delegati e ad altri beneficiari tra amministratori e dipendenti della Società e delle sue controllate.

Il programma sarà eseguito nel rispetto della normativa vigente e utilizzerà il "safe harbour" previsto dal Regolamento UE n. 596/2014. L'esborso massimo previsto, basato sul prezzo di chiusura del 9 dicembre 2025 (92,6 euro per azione + 10%), è di circa 10.186.000 euro.

Il programma durerà fino al completamento degli acquisti o al 29 ottobre 2026, con Mediobanca che opererà in piena autonomia.

La Società al momento non detiene azioni proprie né le sue controllate.

A Piazza Affari, oggi, piccolo spunto rialzista per il re del cachemire, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,71%.
