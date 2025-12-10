Brunello Cucinelli, al via domani buyback fino a 100.000 azioni

Brunello Cucinelli

re del cachemire

(Teleborsa) -ha incaricato Mediobanca di, pari circa allo 0,15% del capitale sociale.Il Programma è volto all’acquisto di azioni ordinarie Brunello Cucinelli da destinare a servizio del "Piano di Stock Grant 2024-2026", a favore degli Amministratori Delegati e ad altri beneficiari tra amministratori e dipendenti della Società e delle sue controllate.Il programma sarà eseguito nel rispetto della normativa vigente e utilizzerà il "safe harbour" previsto dal Regolamento UE n. 596/2014. L'esborso massimo previsto, basato sul prezzo di chiusura del 9 dicembre 2025 (92,6 euro per azione + 10%), è di circa 10.186.000 euro.Il programma durerà fino al completamento degli acquisti o al 29 ottobre 2026, con Mediobanca che opererà in piena autonomia.La Società al momento non detiene azioni proprie né le sue controllate.A Piazza Affari, oggi, piccolo spunto rialzista per il, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,71%.