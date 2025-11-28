Milano 10:15
43.132 -0,20%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:15
9.703 +0,09%
Francoforte 10:15
23.742 -0,11%

Piazza Affari: positiva la giornata per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Avanza il re del cachemire, che guadagna bene, con una variazione del 3,09%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brunello Cucinelli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il gruppo di Solomeo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 93,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 91,07. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 96,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```